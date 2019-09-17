2019/09/17 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..



اعلن مجلس محافظة ذي قار عن توجه رئيس المجلس رحيم الخاقاني، اليوم الثلاثاء، الى بغداد على راس وفد حكومي للتباحث في ملفات الكهرباء والشباب والرياضة ، بعد اعداد ورقة عمل متكاملة ضمن توصيات الاجتماعات السابقة مع اللجان والدوائر المعنية .

وقال الخاقاني ان ” الوفد يتكون من عدد من رؤساء اللجان المعنية في مجلس المحافظة ، واعضاء من السلطة التنفيذية “.

واوضح ان ” اللقاء مع وزير الكهرباء يتضمن طرح الاحتياجات في قطاعات الانتاج والشبكات والتوزيع وادراجها في خطة العام الحالي ، وتنفيذ المشاريع التي حددت في خطة الطوارئ “.

ونوه الى ان ” التباحث مع وزير الشباب والرياضة يتمحور حول اكمال المشاريع الرياضية ، ودعم الاندية والاتحادات بما يضمن مشاركتها في المنافسات المحلية والدولية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد حكومي من ذي قار يبحث في بغداد ملفي الكهرباء والشباب والرياضة) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد حكومي من ذي قار يبحث في بغداد ملفي الكهرباء والشباب والرياضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).