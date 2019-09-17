هذه قيمة مبيعات المركزي العراقي بمزاد الثلاثاء!

2019/09/17 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الثلاثاء، إلى 262.26 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الاثنين؛ والبالغة 144.95 مليون دولار، بزيادة قيمتها 117.31 مليون دولار.

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