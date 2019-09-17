الإسترليني يرتفع وسط متابعة تطورات

2019/09/17 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تداولات الثلاثاء بعد استماع محكمة بريطانية عليا إلى القضية بشأن مدى قانونية قرار رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بتعليق البرلمان قبل مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.

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