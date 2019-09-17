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بالصورة.. حريق يلتهم مولد كهربائي في الكرادة وسط بغداد


بالصورة.. حريق يلتهم مولد كهربائي في الكرادة وسط بغداد
2019/09/17 | 18:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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