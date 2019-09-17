ضبط 3 شاحنات تم التلاعب باوزانها في منفذ الشيب الحدودي

2019/09/17 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط ثلاث شاحنات تم التلاعب باوزانها

في منفذ الشيب الحدودي.

وقالت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إنه ” ضبط ثلاث شاحنات

محملة بمادة (البسكت / الجكليت / الكيك) تم التلاعب باوزانها في منفذ الشيب

الحدودي بمحافظة ميسان”.

واضافت

“حيث تم ضبطها من قبل ضباط شعبة البحث والتحري في هيأتنا وخارج الحرم الجمركي

بعد استكمال الإجراءات الجمركية من قبل مركز جمرك المنفذ والدوائر ذات

العلاقة”.

وبينت

“بعد تدقيق المعاملات الجمركية تبين أن هناك فارق بالاوزان مقارنة بالمصرح

بها في المعاملة الجمركية”، متابعة “حيث كان الفارق في وزن غير المصرح

به (30 طنا) مما سبب هدراً في المال العام والتهرب من دفع الرسوم الجمركية”.

واشارت

الى انه “تمت إحالة المخالفات وفق محضر اصولي إلى قاضي التحقيق لاتخاذ

الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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