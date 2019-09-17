الإعلام الأمني تعلن نتائج المرحلة الخامسة من عملية “إرادة النصر” لغاية الآن

2019/09/17 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن نتائج المرحلة الخامسة من عملية “إرادة

النصر” لغاية الآن.

وذكرت

الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قواتنا الأمنية

بإسناد جوي تواصل عملياتها خلال المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر، وذلك

بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة في صحراء

الانبار جنوب الطريق الدولي المحاذي مع محافظتي كربلاء والنجف إلى الحدود السعودية

العراقية”.

وأضافت

أن “نتائج هذه المرحلة حتى ساعة اعداد هذا البيان هي تدمير نفق و3 اوكار

وعثرت أيضاً على وكر رابع في وادي الفاج احتوى مقذوفتي دبابة و٦ صناديق عتاد ١٤.٥

ملم ورمانتين ضد الأشخاص، كما فجرت 3 عبوات ناسفة وعثرت على هاون و 20 قنبرة هاون

وهيكل احادية وصفيحتي هاون82ملم و3 سبطانات احادية و16 صاروخ قاذفة BmB وقذفتي RBG7 و١٥٠ إطلاقة عتاد مدفع 27 ملم وقناص شتاير

وعلى احاديتين مدمرة والقت القبض على مطلوب”.

وأشارت

الخلية، إلى أن “القوات الأمنية المشتركة ما زالت تواصل عملياتها”.

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