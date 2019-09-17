2019/09/17 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكشف عن أبرز أجندات زيارة عبد المهدي الى الصين

كشف مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين ،الثلاثاء، عن اهم اجندة

زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى جمهورية الصين الشعبية، التي

تبدأ الخميس المقبل، مؤكدا ان التوجه المقبل سيكون نحو الولايات

المتحدة لتوقيع عقود بعد ان فتح العراق الأبواب مع الجوار

والاشقاء.وقال الهنين، ان" رئيس الوزراء سيتوجه إلى الصين يوم الخميس على رأس

وفد كبير، يتصف بملامح اقتصادية واضحة، ويشمل وزراء ومستشارين و ١٦

محافظاً". واضاف ان "برنامج الزيارة المقبلة والملفات الاقتصادية، التي

يحملها رئيس الوزراء تتضمن مشاريع كبرى في الطرق والنقل، والخدمات

والتعليم والصحة وغيرها"، مشيراً إلى أن "الجانبين العراقي والصيني

قاما بالتحضير بشكل جيد للزيارة في الأشهر الماضية، من خلال اللقاءات

المستمرة مع شركات صينية كبرى، وإكمال نموذج التمويل عبر صندوق

الإعمار العراقي - الصيني المشترك".ورجح الهنين ان "يتم التوقيع خلال الزيارة على عقود واتفاقيات كبرى في

قطاعات الصناعة والزراعة، وبناء المدارس والمستشفيات والإسكان، والطرق

والقطارات والجسور"، عادا الزيارة "تندرج ضمن فلسفة رئيس الوزراء في

الانفتاح على العالم، وأن العراق صديق للجميع، وعامل مؤثر في العالم،

ويشكل جسراً بين جميع دول العالم".واكد ان "الصين لن تكون الأخيرة في هذا التعامل، فهناك توجه

كبير نحو الولايات المتحدة الأميركية لتوقيع عقود كبرى جاهزة مع شركات

أميركية، اضافة إلى أن العراق فتح أبوابه أمام جيرانه للعمل

والاستثمار فيه، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية،

وإيران، وتركيا وقطر ومصر وبقية دول الخليج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن أبرز أجندات زيارة عبد المهدي الى الصين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن أبرز أجندات زيارة عبد المهدي الى الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).