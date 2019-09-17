2019/09/17 | 18:54

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8 أغذية كنا نعتقد أنها ضارة ولكنها مفيدة للصحة

الثلاثاء

17

أيلول

2019 :

06:40 pm

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هناك العديد من الأطعمة التي تدور حولها الكثير من المفاهيم الخاطئة

لذلك يتجنب الناس تناولها، كونها غنية بالدهون الغذائية أو

الكوليسترول.لايؤثر الكوليسترول الغذائي في نسبة كوليسترول الدم بشكل كبير بل

النظام الغذائي بمجمله يلعب دورا كبيرا في ذلك.وهناك جملة من الأطعمة التي كنا نعتقد أنها تتسبب بالسمنة أو زيادة

الشحوم لكنها في الواقع عكس ذلك، بحسب دراسة طبية نشرها موقع "إيل

إسبانيول" الإسباني، وهي:- اللحم المقدد: مع التطور الكبير انخفضت نسبة المواد الحافظة الداخلة

في تجفيف اللحوم.لينخفض معها محتوى الصوديوم، في الوقت الذي تعتبر فيه اللحوم المجففة

غنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية وغنية بالحديد والزنك، ولكن

لا ننصح بالإفراط في تناولها.- المعكرونة: تعتبر المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل خيارا ممتازا،

كونها غنية بالبروتين.- البطاطا: كحال الخبز فالكثيرون يعتقدون أنها مصدر كبير

للكربوهيدرات، إلى أن المشكلة تتعلق بطريقة تحضيرها، ففي حال طهيت

البطاطس بطريقة صحية، سواء كانت في الفرن أو مسلوقة أو مقلية، فإن

النتيجة مختلفة، فهي غنية بفيتامين C وB والألياف والبوتاسيوم،

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البطاطا على نشاء مقاوم يحسن حساسية

الأنسولين.- الخبز: يعتبر الخبز مصدرا كبيرا للكربوهيدرات، التي تعمل على تحسين

التحكم في نسبة السكر في الدم، بسبب التحسن في الحساسية تجاه

الأنسولين، والذي يقلل بدوره من خطر الإصابة بالأمراض القلبية

الوعائية.- الخضراوات المعلبة: تحتوي الخضراوات المعلبة على نفس كمية

الفيتامينات والمعادن التي تحتويها الخضراوات الطازجة.- الشوكولاته الساخنة: الشوكولاته الداكنة لها فوائد متنوعة للصحة

العامة وخاصة لصحة القلب والأوعية الدموية سواء في تلك التي تكون على

هيئة ألواح أو تلك المسحوقة، وتناولها على شكل مشروب سيمنحك نفس

الفوائد.- الفشار: وتحديدا الذي تم تحضيره في المنزل، تعتبر نواة الذرة غنية

بالألياف وتحتوي فقط على 31 سعرة حرارية لكل وجبة.- صلصات السلطة: يجب اختيار الصلصات التي تحتوي على زيت الزيتون

والمحضرة في المنزل، لأنها ستكون بسعرات حرارية أقل.

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