المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يطلع على تقرير لجنة النظر بحالات التزوير والتلاعب في دوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة

2019/09/17 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الثامنة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وحضور الأعضاء .واطلع المجلس على مجمل القضايا المدرجة على جدول اعماله وفي مقدمتها تقرير اللجنة المشكلة للنظر بحالات التزوير والتلاعب في دوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة ووضع اولوية قصوى لعمل اللجنة والحفاظ على حقوق المواطنين واتخاذ اقصى العقوبات بحق المتلاعبين […]

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