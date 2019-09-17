“بالفيديو” مسؤول محلي في بابل يغادر مقر عمله “مجبرا” لتورطه بملفات فساد

2019/09/17 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أجبر أهالي قضاء الحمزة الغربي في بابل مدير بلدية المدحتية الجديد حيدر عبد أسود على مغادرة مقر عمله تحت “الاجبار” وذلك لتورطه بملفات فساد.وأظهر مقطع مصور رصدته “يس عراق” ،عبد اسود وهو يستقل سيارته ويرحل وسط تجمهر العشرات من اهالي قضاء الحمزة الغربي ومطالبته بالمغادرة فورا.[…]

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