العبادي يحذر من عودة النفس الطائفي وخطورته على البلد

2019/09/17 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من عودة النفس الطائفي وخطورته على البلد ، مبينا :” ان العراقيين قبروا الطائفية وتوحدوا بكل مكوناتهم في الحرب على الارهاب ، ولا يريدون العودة لتلك الايام “.واشار العبادي ، خلال استقباله مجموعة من شيوخ العشائر بحسب بيان لمكتبه ، الى :” ان العراق تعرض للعديد من النكبات […]

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