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الحلبوسي يدعو الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتوسيع الشراكة مع العراق


الحلبوسي يدعو الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتوسيع الشراكة مع العراق
2019/09/17 | 19:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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