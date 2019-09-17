مجلس مكافحة الفساد يعقد جلسة ويبحث تقرير التزوير والتلاعب بالتسجيل العقاري

2019/09/17 | 19:22

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بغداد:سومر نيوز

عقد مجلس مكافحة الفساد، الثلاثاء، جلسته واطلع على تقرير اللجنة المشكلة للنظر بحالات التزوير والتلاعب في...

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