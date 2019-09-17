مجلس مكافحة الفساد برئاسة عبد المهدي يبحث تقرير التزوير بالتسجيل العقاري

2019/09/17 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

عقد مجلس مكافحة الفساد، الثلاثاء، جلسته واطلع على

تقرير اللجنة المشكلة للنظر بحالات التزوير والتلاعب في دوائر التسجيل العقاري

وعقارات الدولة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الثامنة عشرة برئاسة

رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وحضور الأعضاء” .

واضاف المكتب، أن “المجلس اطلع على مجمل القضايا

المدرجة على جدول اعماله وفي مقدمتها تقرير اللجنة المشكلة للنظر بحالات التزوير

والتلاعب في دوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة ووضع اولوية قصوى لعمل اللجنة

والحفاظ على حقوق المواطنين واتخاذ اقصى العقوبات بحق المتلاعبين ومن يثبت

تورطهم”.

وتابع المكتب، أن “المجلس ناقش تقرير هيئة النزاهة

بشأن الجدول الزمني الواجب التنفيذ من قبل وزارة النفط والمرتبط بالاجراءات

الهادفة للحد من حالة التهريب والفساد على مستوى الشركات ومفاصل العمل في الوزارة،

وإطلع على الخطة المعدّة لتعزيز الجانب الوقائي في كل مايتعلق بالفساد

كظاهرة” .

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