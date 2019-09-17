بورصة العراق تصعد بجلسة تداولات منتصف الاسبوع

2019/09/17 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.07 % ، عند مستوى 469.31 نقطة ، رابحاً نحو 0.03 نقطة.

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