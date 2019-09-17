2019/09/17 | 19:25

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المنافذ الحدودية: ضبط (30) طنا من مواد مختلفة غير مصرح بها

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن ضبط ثلاث شاحنات محملة بمادة "البسكت

/ الجكليت / الكيك" تم التلاعب باوزانها في منفذ الشيب الحدودي في

محافظة ميسان.وقالت الهيأة في بيان، إنه "تم ضبط المواد من قبل ضباط شعبة البحث

والتحري في هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد استكمال الإجراءات

الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ والدوائر ذات العلاقة."واضافت: "بعد تدقيق المعاملات الكمركية تبين أن هناك فارق بالاوزان

مقارنة بالمصرح بها في المعاملة الكمركية" .وتابعت: "حيث كان الفارق في وزن غير المصرح به 30 طن مما سبب هدراً في

المال العام والتهرب من دفع الرسوم الكمركية"، مبينة أنه "تم إحالة

المخالفات وفق محضر اصولي إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات

القانونية اللازمة بحقها".

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