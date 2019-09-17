باسم خشان يقسو على “اصلاح” سائرون ويتحدث عن مؤامرة!

2019/09/17 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق اتهم باسم خشان الفائز بعضوية مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية مؤخرا بدلا عن النائبة رفاه العارضي تحالف سائرون الذي ينتمي له بالتآمر لابعاد نائبة تحققت لها العضوية النيابية بقرار قضائي.ونشر خشان على حسابه في “فيسبوك” مانصه:- “هل من المرؤة “السياسية” ان تتآمر سائرون لتبعد وسن السعيدي التي حكمت الاتحادية بصحة عضويتها […]

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