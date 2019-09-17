التربية تصدر تعليمات وضوابط اجراء امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية

2019/09/17 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة التربية، عن اصدار تعليمات وضوابط اجراء امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية {الثالث المتوسط والسادس الاعدادي}.

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه تقرر استقطاع مبلغ مقداره ٢٥ الف دينار لكل مادة يمتحن بها الطالب ويكون يوم الخميس المصادف ٢٠١٩/٩/١٩ اخر موعد لتسجيل اسماء الطلبة الراغبين باجراء الدور الثالث وعن طريق المدارس ومديريات التربية في المحافظات كافة وكما موضح اعلاه.انتهى

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