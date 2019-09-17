2019/09/17 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت وسائل إعلام تركية أنباء تفيد بأن المملكة العربية السعودية باعت بشكل سري مبنى قنصليتها في اسطنبول، وذلك بعد مقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل نحو عام.وأوضحت صحيفة “ديلي صباح” بنسختها الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن السعودية ستنقل مقر القنصلية إلى موقع جديد، في الوقت الذي تستعد فيه النيابة العامة في اسطنبول لإصدار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسائل إعلام تركية: السعودية باعت قنصليتها في اسطنبول سرا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام تركية: السعودية باعت قنصليتها في اسطنبول سرا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام تركية: السعودية باعت قنصليتها في اسطنبول سرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).