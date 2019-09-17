نائب ترامب: الجيش الأميركي “مستعد” بعد هجوم أرامكو

2019/09/17 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الثلاثاء، أن الجيش الأميركي “مستعد”، بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتان نفطيتان في السعودية، تابعتان لشركة “أرامكو”، السبت.وأوضح بنس أن الاستخبارات الأميركية “تعمل الآن على مراجعة كل الأدلة المتعلقة بهجمات أرامكو”، لافتا إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو يتوجه، الثلاثاء، إلى السعودية

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