تسيير قطار سياحي ديني من البصرة الى كربلاء يوم الاربعاء

2019/09/17 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، تسيير قطار للزائرين من محافظة البصرة نحو كربلاء، مبينةً أن الرحلة تبدأ يوم غد الاربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إنه “سيتم تسيير قطار للزائرين من البصرة إلى كربلاء يوم غد الأربعاء”، موضحةً أن “القطار سينطلق من محطة البصرة الساعة السابعة والنصف مساءً متوجها الى محطة قطار كربلاء والعودة من كربلاء الى محطة قطار البصرة يوم السبت القادم وينطلق بتمام الساعة السادسة مساءً”.

وبينت، “تخصيص عجلات لنقل الزائرين من محطة كربلاء الى الصحن الحسيني والعباسي مع عودتهم”.

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