2019/09/17 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتورة سعاد ياسين سفيرة للسلام والنوايا الحسنة

سفيرة للسلام والنوايا الحسنة ,ومن رواد صناع السلام فى العالم ,والدكتوراه الفخرية فى السلام العالمى ,هى ثلاث تكريمات حصلت عليها الدكتورة سعاد ياسين نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية, خلال احتفال مهيب في فندق الشيراتون بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العزيزة حيث اقيم اللقاء العربي الأول للمركز العربي الأوروبي للسلام بمناسبة اليوم العالمي للسلام.

حيث انطلقت فعاليات الملتقى فى 15 سبتمر 2019 برعاية جامعة أوسلو الدولية للدراسات والبحوث, والمنظمة الدولية لحقوق الانسان وبحضور وزراء وسفراء السلام ووفود كافة الدول,حيث تم إعتماد الدكتورة سعاد ياسين كسفيرة للسلام والنوايا الحسنة من قبل المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولى نظرا لدورها البارز فى دعم ثقافة السلام والتعايش الاجتماعى ونبذ العنف فى العالم العربى , وهذا اللقب السامي يمنح لأفضل الشخصيات التى تقوم بدور هام فى العمل الانساني على مستوى العالم ,كما تم منحها شهادة صناع السلام فى العالم لعام 2019 من قبل برلمان الشباب العربى الأوربي ,حيث تضطلع الدكتورة سعاد ياسين بدور هام فى دعم ثقافة السلام الاجتماعي, وخلال فاعليات المؤتمر تم منحها الدكتوراه الفخرية فى السلام العالمى من قبل جامعة أوسلو الدولية للدراسات والبحوث,ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا الملتقى يضطلع بدور هام فى ترسيخ مبادى السلام ومكافحة الارهاب ونبذ العنف والتطرف فى العالم وينبثق عنه المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولى والمعتمد كمنظمة دولية انسانية بالنرويج,ومسجل لدى

قاعدة بيانات الأمم المتحدة ووكالة الاتحاد الاوربى للحقوق الاساسية,وخلال فعالياته يتم تبادل الافكار والخبرات فى مجال السلام العالمى ودعم مبادئة بين كافة الدول والشعوب.

وقد عبرت الدكتورة سعاد عن شكرها وامتنانها لهذا التكريم

وأهدت هذا الإنجاز الكبير الى جلاله الملك المفدى والي صاحبة السمو الأميرة سبيكة ولوطنها الحبيب البحرين متمنية أن تكون دائما عند حسن الظن.

دكتورة / سعاد ياسين

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