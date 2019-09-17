2019/09/17 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة المحترم نائب الأمين العام لحزب بيارق الخير الأستاذ ليث الصفار وأعضاء هيئة القيادة والاستشارية ومقرر الحزب ومديرة وكالة صوت عراق الازل الاخبارية وقد وتم تكريم السيد الوكيل المحترم بدرع الابداع ووشاح العراق لما يقدمه السيد الوكيل المحترم من انجازات تخدم المواطن ومنتسبي الداخلية على حد سواء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يستقبل وفد حزب بيارق الخير وكالة صدى الاعلام للانباء.

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