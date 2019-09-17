مركز الاعلام الرقمي : فيسبوك يحذف عدة صفحات ومجموعات في العراق

2019/09/17 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مركز الاعلام الرقمي بان الفيسبوك قام بحذف عشرات الصفحات والمجموعات وحسابات الانستغرام في العراق .واوضح المركز في بيان :” ان الفيسبوك حذف 120 صفحة و76 حسابا ومجموعة و 7 حسابات انستغرام انخرطت في سلوك مخالف منسق في العراق “.وبين :” ان الفيسبوك اشار الى ان من يقفون وراء هذه الصفحات والحسابات قاموا […]

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