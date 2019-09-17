نصيب الاسد للصفحات الصدامية.. فيسبوك يُعلن حذف عدة صفحات ومجموعات في العراق

2019/09/17 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادافاد مركزالاعلام الرقمي، الثلاثاء، بان الفيسبوك قام بحذف عشرات الصفحات والمجموعات وحسابات الانستغرام في العراق، ضمنها صفحات تمجد صدام حسين.

واوضح المركزفي بيان تلقته “كلكامش برس”، ان “الفيسبوك حذف 120 صفحة و76 حساب ومجموعة و7 حسابات انستغرام انخرطت في سلوك مخالف منسق في العراق بحسب بيان رسمي للشركة”.

وبين المركز ان “الفيسبوك اشار الى ان من يقف وراء هذه الصفحات والحسابات قاموا بسلوكيات مخالفة لمعايير الفيسبوك، وقاموا بشراء بعض الصفحات، وتغيبر اسمائها ودمج بعضها مع بعضها الاخر، فضلا عن قيامهم بانتحال شخصيات اخرين واستخدموا هوياتهم للتضليل”.

الفيسبوك اكد ان “مدراء هذه الصفحات والحسابات كانوا ينشرون مواضيع حول القضايا السياسية والاجتماعية في العراق مثل الدين، وشخصيات عامة كصدام حسين وعن وضع الجيش في زمن صدام، والعمل العسكري الامريكي في العراق، والميليشيات المدعومة من ايران والقضايا المتعلقة بالعلاقة السياسية العراقية الكردية وفقا لبيان الفيسبوك”.

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