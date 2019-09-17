وزير الدفاع يستقبل قائد العمليات الخاصة في العراق وسوريا

2019/09/17 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الثلاثاء ، مع قائد العمليات الخاصة في العراق وسوريا الجنرال ايرك توج هيل، استمرار القوات العراقية بمتابعة الخلايا الارهابية خاصة بعد انطلاق المرحلة الخامسة من عملية ارادة النصر.

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