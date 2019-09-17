2019/09/17 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل اليوم الثلاثاء، عزمها تسيير قطار جديد للزائرين من البصرة إلى كربلاء المقدسة يوم غد الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسيير قطار سياحي ديني من البصرة إلى كربلاء المقدسة يوم غد الاربعاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسيير قطار سياحي ديني من البصرة إلى كربلاء المقدسة يوم غد الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).