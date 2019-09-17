الهجرة: نرفض عودة المهاجرين العراقيين من دول العالم قسراً

2019/09/17 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخباركشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، رفض العراق إعادة المهاجرين العراقيين من دول العالم قسراً الى البلاد.

وقال وكيل وزارة الهجرة العراقة جاسم العطية في حديث لوكالة RT، إن "بلاده ترفض إعادة المهاجرين العراقيين من أوروبا وأمريكا قسراً"، مشيراً إلى "وجود تواصل مع عدد من الدول لوقف إجراءاتها".

وأضاف، إنه "وفداً حكومياً عراقياً سيترأس بعد أيام في العاصمة السويسرية جنيف، لبحث ملف المهاجرين العراقيين، بالإضافة إلى التأكد من هويات الأشخاص الذين لا يحملون أي أوراق ثبوتية ويدعون بأنهم من المواطنين العراقيين"، لافتاً الى أن "الحكومة العراقية تسعى على إعادة المهاجرين العراقيين إلى الوطن بشكل طوعي لا قسري، مع تخفيق من حدة الإجراءات التي تتخذها بعض الدول بهذا الشأن".

ويؤكد مهاجرون ولاجئون عراقيون في أوروبا وأمريكا، بوجود إجراءات تتخذ بحقهم لإعادتهم إلى العراق قسراً.انتهى/س

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