الخاقاني: وزارة الكهرباء تفاتح رئاسة الوزراء لإدراج خطة مشاريع نقل وتوزيع الطاقة

2019/09/17 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس رحيم الخاقاني، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى إتفاق مع وزارة الكهرباء على مفاتحة رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات المعنية بشأن إدراج خطة المحافظة لتحسين واقع قطاع الكهرباء للعام الجاري والعام المقبل وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لها، محذراً من مشاكل كبيرة تواجه هذا القطاع خلال موسم الصيف المقبل في حال عدم إدراج هذه المشاريع والإسراع في تنفيذها.

وقال الخاقاني، في بيان تلقته "الغد برس"، خلال لقاء مشترك مع وكيل وزير الكهرباء لشؤون التوزيع والنقل بحضور عدد من أعضاء المجلس والمدراء المعنيين، أن "المحافظة قدمت خطة متكاملة تم إعدادها بشكل مسبق تضمنت احتياجات قطاع الكهرباء في مجال التوزيع والنقل لتفادي المشاكل التي تعترض تحسين واقع هذه القطاعات وتحسين واقع الخدمات للمواطنين وقد تمت مناقشتها بشكل مفصل مع ممثلي الوزارة".

وأضاف الخاقاني، إن "الوزارة والمحافظة ستواجه مشاكل كبيرة خلال صيف العام المقبل في حال عدم إدراج مشاريع خطة المحافظة وتوفير التخصيصات المالية لها نظراً لحاجة قطاعي التوزيع والنقل للكثير من المشاريع التي يمكن لها فك الاختناقات وإدامة شبكات التوزيع من خلال وضع آلية لحل هذه المشاكل".

وتابع الخاقاني، إن "وفد مجلس المحافظة ناقش أيضاً المشاريع الكهربائية قيد الإنشاء ومنها ضرورة تسريع العمل بالمحطة الغازية المركبة وإيجاد الحلول المناسبة لتذبذب فولتية الكهرباء في مناطق شمال وجنوب المحافظة مع إكمال محطة 400kv في شمال وجنوب مدينة الناصرية ومشاريع الخطوط الناقلة والمحطات الكهربائية".

وشدد على أن "قطاع الكهرباء في المحافظة يحتاج الى استثناء خاص وأهمية قصوى لحل المشاكل الكبيرة في هذه القطاعات بأسرع وقت وتنفيذ المشاريع المطلوبة لتفادي هذه المشاكل خلال العام المقبل".





يذكر أن رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس رحيم الخاقاني قد ترأس وفداً حكومياً لزيارة عدد من وزارات الحكومة الاتحادية لمناقشة عدد من الملفات التي تخص قطاعي الكهرباء والرياضة والشباب.

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