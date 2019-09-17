محافظ المثنى : ناقشنا مع عدد من المسؤولين عدة مشاريع منها ادخال محطة السماوة الى الخدمة

2019/09/17 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضح محافظ المثنى، احمد منفي، اليوم الثلاثاء، انه تم مناقشة عدة مشاريع مو عدد من المسؤولين، ومنها ادخال محطة السماوة الى الخدمة.

وقال منفي في بيان تلقته "الغد برس"، انه "اجتمعنا اليوم الثلاثاء، في العاصمة بغداد ، مع الدكتور عبد الكريم حسين الفيصل رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السيد عبد الحسين الهنين ، وبحثنا معهم عدد من المشاريع المهمة بالمحافظة".

واضاف ان "مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، تعهد بإدخال محطة السماوة الغازية سعة ٧٥٠ ميغا واط الى الخدمة، وان تعمل قبل حلول فصل الصيف القادم مما يساهم في زيادة ساعات تجهيز الكهرباء بالمحافظة، وادراج محطات المعالجة ومشاريع المجاري في الصوب الصغير بالسماوة وفي قضاء الخضر ضمن مشاريع عام 2020".

واشار الى انه "ناقشنا موضوع عقود مشاريع الموارد المائية وعقود دائرة المجاري ورواتبهم المتأخرة ووعد رئيس هيئة المستشارين بمتابعتها وحسمها مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لغرض صرف رواتبهم المتاخرة".

وتابع انه "وعد السيد رئيس المستشارين ان تكون هناك لجنة ستذهب الى المثنى من رئاسة الوزراء و وزارتي التخطيط والمالية لغرض حسم موضوع جميع المشاريع المتلكئة بالمحافظة ، كما وجّهَ بإعداد كشوفات فنية لتأهيل مستشفيات الحسين التعليمي، والنسائية والأطفال بالسماوة".

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