بعد التصويت على إلغاء مكاتب المفتشين..نائب يكشف عن الجهات الرقابية الجديدة

2019/09/17 | 19:54

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، عن وجود مقترح نيابي بتشكيل لجان مشتركة من قبل هيئة ا...

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