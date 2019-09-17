انتشال جثة شاب قضى غرقا في نهر الزاب غربي كركوك

2019/09/17 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

كشفت الشرطة المحلية في كركوك عن العثور على جثة شاب مات

غرقا منذ 5 ايام في نهر الزاب غربي المدينة”.





وقالت المديرية في تصريح لوسائل الاعلام بينها “النور

نيوز” ان ” مفارز شرطة النجدة النهرية بأمرة العقيد (مازن غريب

عبدالرحمن ) تمكنت بعد بحث لمدة خمسة ايام تمكنت من العثور على جثة الغريق هاوكار

رزگار جلال ”

وتابع ان ” الغريق هو من سكنة اربيل /رزگارى كان قد

غرق في الزاب الصغير في التون كوبري غربي المدينة “

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