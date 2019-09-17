2019/09/17 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وافق وزير العمل والشؤون الاجتماعية على طلب النائب عمار

يوسف بفتح دائرة رعاية اجتماعية في قضاء الضلوعية “.

وبحسب وثيقة حصل عليها “النور نيوز” فإن النائب عمار يوسف تقدم بطلب لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بفتح دائرة رعاية اجتماعية في قضاء الضلوعية اسوة بباقي الاقضية في المحافظة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

16

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. وزارة العمل توافق على فتح دائرة رعاية اجتماعية في قضاء الضلوعية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. وزارة العمل توافق على فتح دائرة رعاية اجتماعية في قضاء الضلوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).