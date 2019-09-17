2019/09/17 | 19:56

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إجتماع في أربيل يبحث قضية الموازنة

الثلاثاء

17

أيلول

2019 :

07:34 pm

25

عقد وزير المالية فؤاد حسين إجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء مع وفد من

حكومة اقليم كردستان في مقر مجلس الوزراء بمحافظة اربيل .وخلال الإجتماع أوضح وزير مالية اقليم كردستان آوات شيخ جناب ان

الاجتماع مخصص لبحث مسألة الموازنة العامة .

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