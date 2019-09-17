2019/09/17 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتهاء مديريات تربية بغداد الست من القرعة العلنية للتعيينات

تأریخ التحریر: : 2019/9/17 19:55

• 13 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء مديريات تربية بغداد الست من القرعة العلنية للتعيينات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء مديريات تربية بغداد الست من القرعة العلنية للتعيينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).