نائب: رفع الحصانة عن الشيخ علي غير دستوري وسيتم الطعن به غداً

2019/09/17 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، ان قرار رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي غير دستوري وسيتم الطعن به غداً.

وقال الجبوري في تغريدة على حسابه في منصة تويتر: "قرار رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي لم يكن بالاغلبية المطلقة وانما كان بالاغلبية البسيطة وهذا يخالف الدستور والنظام الداخلي ..



فضلاً عن اختلال النصاب اثناء التصويت ".واضاف: "لذلك سيتم الطعن بقرار المجلس لدى المحكمة الاتحادية يوم غد الأربعاء".



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