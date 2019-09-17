بالوثيقة .. التربية تصدر تعليمات وضوابط إجراء امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية

2019/09/17 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب الوثيقة فإنه تقرر استقطاع مبلغ مقداره ٢٥ ألف دينار لكل مادة يمتحن بها الطالب ويكون يوم الخميس المصادف ٢٠١٩/٩/١٩ آخر موعد لتسجيل أسماء الطلبة الراغبين بإجراء الدور الثالث وعن طريق المدارس ومديريات التربية في المحافظات كافة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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