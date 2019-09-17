ازالة دور سكنية متجاوزة شمالي بغداد

2019/09/17 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن ازالة عدد من الدور السكنية المشيدة تجاوزاً شمالي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه، إن

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