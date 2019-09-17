السعودية تبيع قنصليتها في اسطنبول سراً !!

2019/09/17 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تناقلت وسائل إعلام تركية أنباء تفيد بأن السعودية باعت بشكل سري مبنى قنصليتها في اسطنبول، وذلك بعد مقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي

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