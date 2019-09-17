2019/09/17 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة ان لجانها الرقابية اطلعت على واقع المطاحن واليات الانتاج في محافظة بابل، فيما أشارت إلى إيقاف عمل 9 مطاحن منها لاسباب متعددة.وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة علي زهير الجلبي في بيان:” انالفرق الرقابية التفتيشية في دائرة الرقابة التجارية والمالية قامن ، بالتنسيق عالي المستوى مع مكتب المفتش […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة توقف عمل 9 مطاحن في بابل لمخالفتها شروط التعاقد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة توقف عمل 9 مطاحن في بابل لمخالفتها شروط التعاقد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).