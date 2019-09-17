بريطانيا وألمانيا تدعوان المجتمع الدولي لرد جماعي على “هجمات أرامكو”

2019/09/17 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

دعت

بريطانيا وألمانيا المجتمع الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى ”رد جماعي“ على الهجمات

التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية، والتي اتهمت الولايات المتحدة إيران

بأنها وراءها.

وناقش

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الهجمات

خلال مكالمة هاتفية، واتفقا على ”ضرورة العمل معًا إلى جانب الشركاء الدوليين

للاتفاق على رد جماعي“، بحسب الحكومة البريطانية.

وأدت

الهجمات التي ضربت، يوم السبت الماضي، أكبر معمل لمعالجة النفط في بقيق وحقل خريص

النفطي في شرق المملكة إلى خفض الإنتاج السعودي بمقدار 5,7 مليون برميل، أي ما

يعادل 6% من الإنتاج العالمي، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار الخام، حيثُ حمّلت

واشنطن طهران مسؤولية الهجمات.

وصرح

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة شبه متأكدة من وقوف إيران وراء

الهجمات، مضيفًا: ”نحن حاليًا نعرف ذلك جيدًا“، و“بالتأكيد سيبدو الأمر للكثيرين

بأن إيران هي الفاعل“، لكن واشنطن تريد مزيدًا من البراهين.

وأكد

جونسون وميركل على ”ضرورة تجنب المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة“.

وأدت

الهجمات إلى زيادة التوتر وأثارت مخاوف من التصعيد، وقد يعرّض أي نزاع في منطقة

الخليج للخطر كمية كبيرة من إمدادات النفط العالمية.

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