محافظ بغداد: مديريات التربية أنهت قرعتها للمتقدمين للعناوين الوظيفية الإدارية

2019/09/17 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الثلاثاء، انتهاء مديريات تربية بغداد الست من القرعة العلنية لاختيار المتقدمين للعناوين الوظيفية الادارية.

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