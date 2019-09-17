التربية تصدر ضوابط اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية

2019/09/17 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ضوابط اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية للدراستين المتوسطة والإعدادية .

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