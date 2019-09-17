2019/09/17 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني رفيع، اليوم الثلاثاء، بتعيين العميد غالب العطية مديرا للشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"إن "أمرا أدراي صدر بتعيين العميد غالب العطية المتحدث بأسم شرطة ديالى بمنصب مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية لكافة محافظات العراق".

وأضاف ان "الأمر الاداري صدر حديثا ولم يصل الى قيادة شرطة ديالى حتى الآن".

ويتبوء العميد غالب العطية منصب الناطق بأسم شرطة ديالى منذ ان كان رائدا ماقبل عامي 2006- 2007 وحتى الآن ، وهو من الضباط المهنيين البارزين على مستوى العراق في وزارة الداخلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين العميد غالب العطية مديرا للشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين العميد غالب العطية مديرا للشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).