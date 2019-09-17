محافظ بغداد : مديريات التربية أنهت قرعتها للمتقدمين للعناوين الوظيفية الإدارية

2019/09/17 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ بغداد فلاح الحزائري، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء مديريات تربية بغداد الست من القرعة العلنية لاختيار المتقدمين للعناوين الوظيفية الادارية.

وقال المحافظ في بيان تلقته "الغد برس"، خلال جولته الميدانية للإشراف على القرعة التي جرت اليوم في مديريات تربية الرصافة الاولى والثانية والثالثة، ان "جميع مديريات التربية في جانبي الكرخ والرصافة أنهت قرعتها لاختيار اسماء المتقدمين للتعيين بصفة (حارس ليلي وسائق وموظف خدمة وحرفي وكاتب طابعي)"، لافتا الى ان "مديريات الكرخ باشرت بنشر اسماء الفائزين لقرعتها امس الاثنين في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

واكد الجزائري، ان "الانتهاء من اختيار الفائزين بالعناوين الادارية خطوة مهم للبدء بالشروع للمتقدمين للتعيين بصفة مدرس ومعلم والتي ستحسم ايضا قبل بدء العام الدراسي الجديد".

وشدد محافظ بغداد على "ضرورة غلق الطريق على كل من يحاول ابتزاز الآخرين، او يمارس عملية ضغط او تهديد او مداراة احد على حساب المتقدمين للتعيين"، مؤكدا على "ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع".

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