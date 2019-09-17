2019/09/17 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GfWiHKoBBo8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلقة نقاشية عن الدمج التربوي في المثنى بدعم من المجلس الثقافي البريطاني #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلقة نقاشية عن الدمج التربوي في المثنى بدعم من المجلس الثقافي البريطاني #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).