2019/09/17 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tIv8iYDFRh4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشهد تحتضن المؤتمر التكريمي لي اصحاب المواكب في العراق في زيارة الاربعينية) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشهد تحتضن المؤتمر التكريمي لي اصحاب المواكب في العراق في زيارة الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).