البنك المركزي يبيع اكثر من 284 مليون دولار في مزاد العملة

2019/09/17 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باع البنك المركزي العراقي اكثر من /284/ مليون دولار في مزاد بيع العملة الاجنبية اليوم .وقال البنك في بيان :” ان اجمالي المبلغ المباع اليوم ، بلغ/284/ مليونا و/381/ الفا و/361/ دولارا، بمشاركة/ 30 / مصرفاً وشركة واحدة “.واوضح :” ان اجمالي البيع لاغراض تعزيز الارصدة في الخارج / حوالات واعتمادات/ بلغ /261/ […]

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