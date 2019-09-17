الشيخ علي يتبع قرار رفع الحصانة عنه بسلسلة تغريدات: يهدي المصوتين اغنية “طابت الفرحة” وينوه الى “خيبة”!

2019/09/17 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق لم يكترث النائب فائق الشيخ علي الذي صوت مجلس النواب على رفع الحصانة عنه ازاء سلسلة دعاوى مختلفة مقامة ضده، احداها من قبل مستشارة رئيس الوزراء حنان الفتلاوي.واتبع الشيخ علي قرار رفع الحصانة عنه بسلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر” حيث يبدو وكأنه في قمة نشاطه ولم يتأثر بقرار مجلس النواب، […]

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