2019/09/17 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارانخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء التهديد برد عسكري على هجومين على منشأتي نفط سعوديتين، بعدما قادا لأكبر صعود للأسعار في عقود.

وأثار هجوم يوم السبت، احتمال حدوث هزة للإمدادات في السوق، التي ركزت في الأشهر الأخيرة على المخاوف بشأن الطلب بسبب انحسار النمو العالمي في ظل النزاع التجاري، الدائر بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 30 سنتاً، أو 0.4% إلى 68.72 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 % إلى 62.33 دولار للبرميل.



وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.

ويوم الاثنين، زادت أسعار النفط نحو 20% خلال الجلسة، وهي أكبر قفزة في نحو 30 عاما، قبل أن تغلق مرتفعة نحو 15 % عند أعلى مستوى في أربعة أشهر.انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار النفط) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).